Manchester United'tan İstanbul'da üst üste 3.yenilgi
Manchester United, Şampiyonlar Ligi H grubu 3.hafta maçında Başakşehir karşısında 2-1 kaybetti ve İstanbul'da üst üste 3.kez kaybetti. 2012-13 sezonunda Galatasaray'a 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar, 2016-17 sezonunda da Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetmişti
Manchester United, İstanbul'da oynadığı son 3 maçı kaybetti. Avrupa Kupaları'nda temsilcilerimiz ile oynadığı maçlarda zorlanan Manchester United, bu sezonda Başakşehir'e kaybetti.
Şampiyonlar Ligi H grubu 3.hafta maçında Başakşehir karşısında 2-1 kaybeden Manchester United takımı 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray 'a 1-0 ve 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe 'ye 2-1 kaybetmişti