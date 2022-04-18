Manchester United’ın yıldızı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi. Portekizli yıldız Manchester United antrenman tesislerinden sadece birkaç kilometre uzakta başka bir arabayla çarpıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan Bruno Fernandes’in yanı sıra kazaya karışan diğer sürücünün de yara almadan kurtulduğu ancak maddi hasarın olduğu öğrenildi.

Yarın akşam ligde Liverpool ile karşılaşacak olan Manchester United’da olayın şoku kısa sürede atlatıldı. Manchester United menajeri Ralf Rangnick, maç öncesi basın toplantısında Bruno Fernandes’in oldukça iyi olduğunu, antrenman kaçırmayacağını ve Liverpool maçında kadroda olacağını açıkladı.



