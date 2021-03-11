Son dönemde Ole Gunnar Solskjaer ile genç oyuncu devrimi yapan Manchester United, bunun semeresini ciddi şekilde almaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Milan karşısında oyuna girdikten 5 dakika sonra golünü atan Amad Diallo gecenin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Maç 1-1 bitse de İngilizler hem United'ı hem de Diallo'yu öve öve bitiremediler.

İnsan kaçakçılığıyla mı geldi?

Fildişi Sahilleri asıllı İtalyan oyuncunun İtalya'ya insan kaçakçıları tarafından getirildiği iddia edilse de artık onun için zor günler bitmiş gibi gözüküyor. Solskjaer onu kısa süre içinde Greenwood ve Rashford'la birlikte hücum hattında görevlendirmenin plânlarını yapıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Rashford, Greenwood gibi altyapıdan as takıma kazandırılan oyuncularla hücumda iyi bir performans yakalarken bir başka genç Diallo'nun da, Bruno Fernandes'in liderlik ettiği bu gruba katılması onları bu sezon olmasa bile gelecek sezon için şampiyonluk adaylarından biri yapabilir. United şu anda da Premier Lig'de ikinci sırada, hatta hafta sonu ezeli rakipleri City'yi de devirdiler ancak Pep Guardiola'nın takımı şu an şampiyonluğun açık ara favorisi konumunda...







