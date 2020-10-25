Leipzig forması giyen Dayot Upamecano, şimdilerde 55 milyon Pound'luk değeri ile dünya futbolunun en önde gelen stoperleri arasında gösteriliyor. İngiliz devi Manchester United'ın ise Fransız oyuncuyu elinden kaçırdığı ortaya çıktı.

Upamecano, 2015'te Valenciennes forması giyerken Manhcester United'ın girişimlerde bulunuğu ve oyuncunun 500 bin Pound karşılığında kadroya katılması beklenirken 200 bin Pound'luk anlaşmazlık nedeniyle transfer edilemediği ortaya çıktı. 2017'de Leipzig, oyuncuyu 9 mliyon Pound ile kadrosuna katarken şimdiki değeri 55 milyon Pound olarak aktarılmakta.