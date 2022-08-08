İngiltere Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Manchester United, Frenkie de Jong transferini sonuçlandıramayınca rotasını Juventus forması giyen Adrien Rabiot'a çevirdi.

The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United'ın Juventus'un orta sahası Adrien Rabiot'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Juventus ile pazarlıkları sürdüren İngiliz ekibinin, 27 yaşındaki Fransız futbolcuyu da ikna etmesi gerektiği de iddialar arasında yer alıyor.

Orta sahaya takviye

Şu ana kadar Tyrell Malacia, Christian Eriksen ve Lisandro Martinez'i kadrosuna katan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın Paul Pogba'nın ayrılığı sonrası orta sahaya takviye istediği bilinirken, Frenkie de Jong transferi için Barcelona ile anlaşamayan İngiliz ekibi Rabiot'un transferiyle orta alanını güçlendirmek istiyor.

Kötü başlangıç

Bir süredir Premier Lig'de zirve yarışının dışında kalan Manchester United, yeni teknik direktör Erik ten Hag ile Brighton karşısındaki ilk lig maçında istediğini alamadı. Kırmızı Şeytanlar sahadan 2-1 mağlup ayrılırken Hollandalı çalıştırıcı, ilk yarıda 2-0 geriye düştükleri için "inançtan" ​​yoksun olduklarını ve bu maçtan ders almaları gerektiğini dile getirmişti.

2019 yılında PSG'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Rabiot, geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyerken 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti.



