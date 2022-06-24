Manchester United’ın transfer bütçesi 140 milyon Euro

Önümüzdeki sezon iddialı bir ekip kurmak isteyen Manchester United, yeni hocası Erik ten Hag’ın istediği eski üç oyuncusunu kadroya katmak için kesenin ağzını açtı.

Ajax’ta beraber çalıştığı üç oyuncu Antony, Lisandro Martinez ve Barcelona’lı Frenkie De Jong’u kadrosunda görmek isteyen Erik ten Hag’ın talebini karşılamak için Manchester United, 140 milyon Euro’luk bir bütçe oluşturdu.

Bu oyuncuların yanı sıra Hollandalı hoca, bu oyuncuların yanı sıra iki bek ve bir orta saha oyuncusu da istemesine rağmen transferde önceliği bu bölgelere verdi. Çok yüksek profilli olmayan başarıya aç oyuncuları transfer etmek isteyen Manchester United, transfer politikasını bu doğrultuda yürütecek.

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