Cristiano Ronaldo Premier Lig'de Manchester United ile oynayacağı Burnley karşılaşmasında gol atamaması durumunda aktif futbolculuk döneminde 10 yılın ardından ilk kez bu kadar uzun süre gol atamamış olacak.

Cumartesi günü 37 yaşına giren süperstar, Manu ile son dört mücadelede gol atamadı ve cuma günü karşılaştıkları Middlesbrough ile FA Cup maçında bir penaltı kaçırdı.

Bu kötü seri kusursuz bir kariyere ve 5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo için alışılmışın dışında bir durum.



