İngiliz devi Manchester United, yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu transfer etmek istiyor.

Kırmızı Şeytanların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanları kullanacak. İngiliz medyasındaki habere göre, Solskjaer'in ManU kadrosunda yapmak istediği devrimin en önemli parçası Jadon Sancho.

Manchester United'ın bu transfer için Alman kulübüne 100 milyonun üzerinde bir rakam teklif edecek. Bu transferin önündeki tek engel ise Jadon Sancho. Yine İngiliz medyasına göre, Jadon Sancho, Şampiyonlar Ligi bileti alınmazsa Manchester United'ı reddetmeye hazır.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Sancho, 17 gol, 19 asistlik bir performans sergiledi.

beIN Sports