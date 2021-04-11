İngiliz devi Manchester United'ın Juventus'tan ayrılacağı konuşulan Paulo Dybala için devrede olduğu öğrenildi.

Tuttosport'un haberine göre, Kırmızı Şeytanlar 27 yaşındaki Dybala'nın Juventus'un önereceği yeni bir anlaşmayı kabul etmemesi halinde harekete geçeceğini ileri sürdü. Siyah beyazlıların Arjantinli futbolcuya yıllık 8,7 milyon euroluk yeni bir sözleşme sunmaya hazır oldukları belirtildi. Şu anki maaşı 6,5 milyon euro olan Dybala'nın Torino ekibiyle sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.

Korona ihlaliyle gündeme gelmişti

Paulo Dybala, son olarak koronavirüs kurallarını ihlal etmesiyle gündeme gelmişti. McKennie’nin Torino'daki villasında ev sahipliği yaptığı parti, İtalyan güvenlik güçlerinin baskınına uğramıştı. Arjantinli Paulo Dybala ile Brezilyalı Arthur’un da nişanlılarıyla birlikte bulunduğu ve toplam 10 kişinin yer aldığı akşam yemeği İtalyan güvenlik güçlerinin baskınıyla son bulmuş, ve güvenlik ekiplerinin partiye katılanlara Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası kesmişti. Bu gelişmenin ardından Juventus'ta Paulo Dybala, Weston McKennie ve Arthur pandemi kurallarını ihlal ettikleri için kadro dışı bırakılmışlardı.

17 maçta 6 gole katkı

Arjantinli futbolcu, Juventus formasıyla bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 maçta yer aldı ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.