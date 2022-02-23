Manchester United’ın görülmeyen kahramanı

Bu sene beklentilerin altında kalan Manchester United’da Brezilyalı orta saha oyuncusu sahadaki iyi isimler arasında yer alıyor. Başarılı performansını istatistiklere de yansıtan Brezilyalı oyuncu bu sezon oynadığı maçta takımın en fazla pas yapan üçüncü futbolcusu olurken rakip sahada en çok pas yapan ikinci Manchester Unitedlı konumunda.

Brezilyalı orta saha oyuncusu takımda işler yolunda gitmezken bile sahadaki iyi isimler arasında yer alıyor. Fred’in bu performansı istatistiklere de yansıyor. Bu sezon oynadığı maçta takımın en fazla pas yapan üçüncü futbolcusu olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, rakip sahada en çok pas yapan ikinci Manchester Unitedlı.

Fred, takımı adına bu sezon en fazla müdahalede bulunan ve top kazanan oyuncusu olurken ikili mücadelelerde takımın en iyi ikinci ismi oldu. Rakipten top kapmada da Manchester United’daki en iyi üç isimden biri olan 28 yaşındaki oyuncu, yaptığı üç asistle de bu kategoride de üçüncü sırada yer alıyor.