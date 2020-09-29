İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Ansu Fati ısrarı sürüyor. Catalunya Radio'ya göre United, Fati için yeni bir teklifte bulundu ve Barcelona'ya 136 milyon Pound önerdi. Fakat İngiliz ekibinin yaptığı bu teklif de Barcelona tarafından reddedildi.

Manchester United, 17 yaşındaki genç yıldız adayı için serbest kalma bedeli 154 milyon Pound'u da önermeye hazırlanıyordu fakat Barcelona, burada da elini çabuk tutarak United'a şans tanımadı.

Barcelona, Ansu Fati ile yapılan yeni anlaşma sonucunda serbest kalma bedelinin 363 milyon Pound'a yükseldiğini belirtti.