Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Patrice Evra, Kırmızı Şeytanlar'a transfer olmaya yakın görünen Wout Weghorst'un Erik ten Hag'ın takımına büyük bir güç katacağını söyledi. Weghorst'un Manchester United kadrosundaki hücumlardan farklı oyun yapısı olduğunu belirten Fransız futbol adamı, Hollandalı golcüye övgüde bulundu.





Evra ne söyledi?

"Haberler Weghorst'un Manchester United'a imza atmaya hazır olduğunu söylüyor. Weghorst iyi bir oyuncu ve oyun tarzıyla bana Olivier Giroud'u hatırlatıyor. Kaleye sırtı dönük oynayabiliyor, dayanıklı ve fiziksel olarak güçlü. Topu nasıl ayağında tutabileceğini biliyor ve statik bir şekilde konumlanarak etkili olabiliyor.

Marcus Rashford gibi hareketli oyuncuların onunla oynamaktan keyif alacağını düşünüyorum. Giroud'da olduğu gibi bazen bu tarz oyunculara pas verir ve hemen arkaksından koşmaya başlarsınız.

Weghorst iyi bir bitirici ve iki ayağıyla da son vuruş yapabiliyor. Ayrıca kafa toplarına da son derece hakim. Eğer United'a katılırsa, burada başarılı olacağına inanıyorum.

Ten Hag takımının oyunu daha fazla kontrol etmesini istiyor. United maç kazansa da oyunu 90 dakika kontrol etmeyi başaramıyor ve Weghorst gibi oyuncular baskı altındayken nefes almanızı sağlar.

Topu ona, göğsüne ya da kafasına atarak topu tutması sayesinde ön alana yerleşebilirsiniz. Taktik ve teknik olarak United için gerçekten ilginç bir takviye olacağını düşünüyorum" (Goal.com)