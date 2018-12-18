Manchester United Akademisinin eski futbolcusu 21 Yaşındaki Michael Jones, arkadaşlarıyla gittiği İspanya tatilinde başına gelen feci kaza sonrası yaşamını yitirdi. Jones, 3metre yükseklikten demir parmaklıkların üzerine düştü ve hayatının kaybetti.

Jones, geçtiğimiz temmuz ayında da arkadaşlarıyla gittiği bir partide sarhoş olana kadar eğlenmiş, sonrasında ise kendini bir odaya kilitlemişti. Jones'u daha sonra arkadaşları bulmuştu. Kanında 192 miligram alkol çıkan Jones'un vücudunda da çok sayıda yara izi olduğu saptanmıştı.