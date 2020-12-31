Son yıllarda altyapıdan oyuncu yetiştirmeye yeniden başlayan Manchetser United'a Marcus Rashford ve Mason Greenwood'dan sonra çok konuşulacak üçüncü bir futbolcu daha geliyor. Charlie McNeill, henüz 17 yaşında ancak hem İngiliz futbol otoriteleri hem de medya şimdiden onu konuşmaya başladı bile. Aslında McNeill birkaç yıldır altyapı takımlarının en çok konuşulan ismi...

3 sene önce Adidas'la 6 yıllık anlaşma!

McNeill öyle bir futbolcu ki, 14 yaşında Adidas ile tam 6 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Aslında United altyapısından çıkan ancak daha sonra şehrinin diğer takımı City'ye geçen McNeill, Kırmızı Şeytanlar'ı burada da etkilemeye devam etti ve Ekim ayında United o yaştaki bir futbolcu için bir hayli yüksek sayılabilecek bir meblağ olan 700 bin pound ödedi. Kısa vadede City kârda gözükebilir ancak uzun vadede pişman olacaklar gibi...

8 maç 8 golle başladı

McNeill, United kariyerine hızlı başladı. İngiliz basınından The Sun'a göre 17'lik forvet antrenmanda hocalarını sürekli şaşırtıyor ve kendisi için "Saçmalık derecesinde iyi" yorumları yapılıyor. Başarılı oyuncu United'ın 18 yaşaltı takımıyla çıktığı 8 maçta 8 gol attı bile...

Juve ve Leizpig de istedi

15 yaşaltı takımında da 72 maçta 110 gol atan McNeill, Juventus ve Leipzig scout'larının da uzun süre izlediği oyunculardandı. Hatta United'ın onun için bu kadar yüksek bir meblağ ödemesinin sebebi de bu transfer yarışı olarak gösteriliyor.

Greenwood ve Rashford'un yanına...

United teknik heyeti kısa süre içinde McNeill'i altyapıdan yetişen diğer oyuncular Mason Greenwood ve Marcus Rashford'un yanına monte etmeyi planlıyor. Şu an Rashford'a 80, Greenwood'a ise 50 milyon euro değer biçiliyor. McNeill ile birlikte United'ın, 92 jenerasyonu kadar olmasa da uzun yıllar bu 3'lüden yararlanması hedefleniyor.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr