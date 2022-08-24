İngiltere Premier Lig'e üst üste 2 yenilgiyle başlayan ancak Liverpool'u mağlup ederek moral bulan Manchester United, Casemiro'nun ardından bir yıldız transferi için daha harekete geçti.

The Sun'da yer alan habere göre Manchester United, Ajax'ın Brezilyalı yıldızı Antony'yi kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.

80 milyon Sterlin'i gözden çıkardı

Manchester United'ın Antony için teklifini 80 milyon Sterlin'e çıkartabileceği akatrılırken kulüpler arasında anlaşmanın yakın olduğu da iddia edildi.

Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek için Çarşamba günü Manchester'a gidebileceği de aktarılanlar arasında yer aldı.

Sao Paulo'dan Ajax'a

2020 yılında Sao Paulo'dan Ajax'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Brezilya Milli Takımı ile 9 maça çıkan Antony, geçtiğimiz sezon Ajax ile 33 maçta 12 gol ve 10 asistlik performansa imza atmıştı.



