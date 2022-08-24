Manchester United'ın Antony ısrarı! 80 milyon Sterlin'i gözden çıkardı
İngiltere Premier Lig'e üst üste 2 yenilgiyle başlayan ancak Liverpool'u mağlup ederek moral bulan Manchester United, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Real Madrid'den Casemiro'yu renklerine bağlayan Kırmızı Şeytanlar'ın Ajax'ın Brezilyalı yıldızı Antony'yi de kadrosuna katmak için 80 milyon Sterlin'i gözden çıkardığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig'e üst üste 2 yenilgiyle başlayan ancak Liverpool'u mağlup ederek moral bulan Manchester United, Casemiro'nun ardından bir yıldız transferi için daha harekete geçti.
The Sun'da yer alan habere göre Manchester United, Ajax'ın Brezilyalı yıldızı Antony'yi kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.
80 milyon Sterlin'i gözden çıkardı
Manchester United'ın Antony için teklifini 80 milyon Sterlin'e çıkartabileceği akatrılırken kulüpler arasında anlaşmanın yakın olduğu da iddia edildi.
Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek için Çarşamba günü Manchester'a gidebileceği de aktarılanlar arasında yer aldı.
Sao Paulo'dan Ajax'a
2020 yılında Sao Paulo'dan Ajax'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Brezilya Milli Takımı ile 9 maça çıkan Antony, geçtiğimiz sezon Ajax ile 33 maçta 12 gol ve 10 asistlik performansa imza atmıştı.