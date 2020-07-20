Manchester United’ı deviren Chelsea, FA Cup’ta finale yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında Chelsea, Manchester United’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 00:39 Son Güncelleme:
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Manchester United’ı deviren Chelsea, FA Cup’ta finale yükseldi

FA Cup yarı final maçında Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaştı.

Wembley Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Chelsea, Olivier Giroud’un 45 11. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 46. dakikada Mason Mount’un golüyle farkı 2’ye çıkardı.

Londra ekibi Chelsea, Manchester Unitedlı Harry Maguire’nin 74. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-0 öne geçti.

Manchester United, Bruno Fernandes’in 85. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı, maç bu sonuçla tamamlandı.

Chelsea, FA Cup finalinde Arsenal ile 1 Ağustos’ta Wembley Stadı’nda karşılaşacak.

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