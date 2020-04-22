Corona virüs salgınının ağır ekonomik etkileri futbol dünyasında hissedilecek olsa da bu durum, bazı takımların elini güçlendireceğe benziyor.

Manchester United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer, futbol dünyasında birçok takımın kaynağa ihtiyaç duyacağı dönemde transfer hedeflerini gerçekleştirmek istiyor.

Bleacher Report'a göre Manchester United, transfer döneminde 4 önemli isme imza attırmayı hedefliyor.

Bleacher Report'tan Dean Jones; Manchester United'ın transfer hedeflerini açıklarken, "Jack Grealish, Jadon Sancho, Birmingham'ın genç yeteneği Jude Bellingham ve bir stoper transfer etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın savunmanın merkezi için Matthijs de Ligt, Kalidou Koulibaly ve Dayot Upemecano ile ilgilendiği belirtiliyor.