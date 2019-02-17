Paris Saint Germain'in 2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Neymar hakkındaki transfer spekülasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdaki yerini alamayan Brezilyalı süperstar için Premier Lig devi Manchester United'ın çılgın bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, PSG'nin kapısını 300 milyon euroluk bir teklifle çalarak transfer rekorunu kırmayı deneyecek.

27 yaşındaki Neymar, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada "Her büyük futbolcu, bir gün Premier Lig'de oynamalı." diyerek Ada'ya transfer olabileceğinin sinyallerini vermişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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