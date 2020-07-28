İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın efsanesi Ole Gunnar Solskjaer, kulübe daha önce oyuncu olarak şimdi ise menacer olarak hizmet verirken sezona damga vurmayı başardı. ‘Bebek Yüzlü Katil’ lakabına sahip olan Norveçli çalıştırıcı, Kırmızı Şeytanlar’ın başında ufak çaplı bir mucize gerçekleştirerek gündem konusu. 22 Ocak 2020 tarihinde Burnley’e 2-0 kaybeden Manchester United adeta dibe vurmuştu. 24. hafta sonunda 3. Leicester City’nin 14 puan gerisindeydi. Ancak lig sona ererken, ortaya bambaşka bir tablo çıktı.

Leicester’ı da yendiler

Solskjaer’in öğrencileri, tarihin en kötü sezonlarından birinde adeta şapkadan tavşan çıkararak taraftarının yüzünü güldürdü. Manchester ekibi, önce aradaki 14 puanlık farkı kapattı. Son haftada da Leicester deplasmanında 2-0 kazanan Kırmızı- Beyazlılar, ligi 3. sırada noktaladı.