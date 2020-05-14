İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki sezon çok daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United, ilk hedefi olarak gözüken Lyon'dan Moussa Dembele'nin transferinde sona gelmiş gözüküyor.

Todofichajes'e göre United, Frank Lampard yönetimindeki Chelsea'nin de transferi adına çalışmalar yürüttüğü Moussa Dembele için kulübü Lyon ile 62 milyon Pound'luk bir bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı.

Chelsea'nin de ilgisine rağmen daha önce oyuncunun Manchester United forması giymek istediği belirtilmişti.