Zanka'nın ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri de Marcos Rojo'ydu. The Times gazetesinin Sarı Lacivertliler'e gelmek için Manchester United'a baskı yaptığını iddia ettiği Arjantinli futbolcu hakkında dün flaş bir açıklama geldi.

29 yaşındaki savunmacının hocası Ole Gunnar Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig'in ikinci haftasında Wolverhampton Wanderers ile karşılaşacağı mücadele öncesinde düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılmak istediği konuşulan Rojo hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Rojo'yu neden takımda düşünmeyeyim ki? Çok iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdi. Bence kendisi yakında Arjantin Milli Takımı'na da seçilecek. Kadromuzda herkesi memnun edecek kadar fazla sayıda stoper var. Rojo, Chris Smalling, Jones ve Axel arasında ciddi bir rekabetin olacağını düşünüyorum. Zamanın neler getireceğini hep birlikte göreceğiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler