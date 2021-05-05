Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, İngiliz devi Manchester United'ın gündeminde.

İngiliz basını Kırmızı Şeytanlar'ın sahibi olan Grazers ailesinin taraftarların öfkesini bastırmak için İngiliz golcüyü 90 milyon sterlinlik bonservis ücreti vermeye hazır olduğunu iddia etti.

Altyapısında yetiştiği Tottenham'da attığı gollerle adından sözettiren 27 yaşındaki futbolcunun da Manchester United'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tottenham'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi zor görünürken Harry Kane bu kriter nedeniyle Old Trafford'a taşınabileceği iddia ediliyor.

45 maçta 47 gole katkı

Bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 45 resmi maçta Tottenham formasını giyen Kane, 31 gol ve 16 asistlik performansla takımına ciddi bir katkı sağladı.

Öfkeden stadı basmışlardı

Manchester United'ın Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı sonrası taraftar çılgına dönmüştü. Hatta haftasonu oynanacak Liverpool maçı taraftarların stadı basıp kulüp sahiplerini protesto etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.