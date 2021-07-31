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Manchester United'dan Grealish için 117 milyon euro

Premier Lig şampiyonluğu için iddialı bir kadro kurmayı planlayan İngiliz devi Manchester United, Aston Villa'da forma giyen Jack Grealish için 100 milyon sterlin yaklaşık 117 milyon euro önerdi. Villa'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Grealish, hem Manchester United hem de İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 19:01 Son Güncelleme:
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Manchester United'dan Grealish için 117 milyon euro

Manchester United, İngilizlerin son dönemdeki önemli yıldızlarından Jack Grealish için kesenin ağzını açtı.

İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa'nın kadrosunda yer alan Jack Grealish için 100 milyon sterlin yaklaşık 117 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Villa'nın bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.


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Rekor kırılacak

Transferin gerçekleşmesi halinde Grealish, hem Manchester United hem de İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Manchester ekibi, 2016 yılında Juventus'tan 105 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak dönemin rekorunu kırmıştı.


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26 maçta 18 gole katkı

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 26 Premier Lig maçında 6 gol 12 asistlik performans sergilemilşti. Grealish ayrıca, İngiliz milli takımıyla yer aldığı EURO 2020'de final oynama başarısı da göstermişti. 

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