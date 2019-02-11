Manchester United, geçtiğimiz Aralık ayında menajer Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine efsanevi futbolcularından Ole Gunnar Solskjaer'ı getirmişti.

Norveç ekibi Molde'nin başındayken geçici olarak Kırmızı Şeytanlar'ın başına getiren Solskjaer, United'ın başında çıktığı 11 maçın 10'u kazanarak takımı bambaşka bir boyuta taşımıştı.

Premier Lig'de geçtiğimiz ayın menajeri seçilen 45 yaşındaki teknik adamla ilgili olarak Ada basını ise gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Ada'nın en çok okunan gazetesi The Sun, United yönetiminin Solskjaer'ı geçici statüden çıkarıp kalıcı olarak takımın başına getireceğini yazdı. Haberde yönetimin bu kararı sezon sonu açıklayacağı öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler