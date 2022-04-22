Yaz transfer dönemini oldukça yoğun geçirmesi beklenen Manchester United, yeni hocası Erik ten Hag ile yeniden yapılanmaya gidecek. Kadroyu yeniden şekillendirebilmesi için Manchester United yönetiminin Erik ten Hag’a 120 milyon euroluk bir bütçe sunduğu ve takımdaki oyuncuları satarak gelir elde ettiği takdirde bu bütçenin artabileceği öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmeleri biten Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard ve Edinson Cavani takımdan bedelsiz ayrılacaklar. Bunun yanı sıra Eric Bailly, Anthony Martial, Phil Jones ve Andreas Pereira gibi isimlerin de yeni sezon planlamasında düşünülmediği ve takımdan ayrılacakları düşünülüyor.

Ten Hag’ın transfer etmek istediği oyuncuların başında Ajax’tan eski öğrencisi Antony geliyor. Brezilyalı kanat oyuncusu için Ajax’ın 60 milyon euro talep edeceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra stoper bölgesi için Ajax’tan Lisandro Martinez ve Matthijs de Ligt adı geçen önemli isimler. Orta saha takviyesi içinse tüm Premier Lig takımlarının gözdeleri olan Declan Rice ve Kalvin Phillips listenin ilk sıralarında yer alıyor



