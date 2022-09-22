Transferlerde yaptığı dev harcamalarla dikkatleri sık sık üzerine çeken Premier Lig devi Manchester United, şimdi de 2021-22 sezonundaki zararıyla gündeme geldi.

The Athletic'in paylaştığı verilere göre geçtiğimiz seneye oranla gelirlerinde yüzde 18'lik bir artış yaşayan ve 538,2 milyon Sterlin'e çıkaran Manchester United, buna rağmen 2021-22 sezonunda 115,5 milyon sterlin net zarar yaşadı.

Yaşanan bu zararın ardından kulübün toplam borcunun ise 514,9 milyon Sterlin'e ulaştığı aktarıldı.

Premier Lig'in en yüksek maaşları

Aynı zamanda Manchester United'ın futbolcularına ödediği maaşlar da dikkat çeken bilgiler arasında yer alıyor. Maaş bütçesi bir önceki yıla göre 61,1 milyon Sterlin artarak 384 milyon Sterlin'e yükselen Kırmızı Şeytanlar, diğer tüm Premier Lig takımlarından daha fazla ödeme gerçekleştiriyor.



