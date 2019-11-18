Bu sene de şampiyonluk potasından uzak kalan Manchester United'da ocak ayı transfer dönemi için müthiş bir transfer operasyonu başlıyor.

75 milyon euro!

Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre; İngilizler Sporting Lizbon'un 25 yaşındaki hücumcu orta sahası Bruno Fernandes için kesenin ağzını açtı. United'ın Fernandes için 75 milyon euro ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Sporting Lizbon'un da başarılı oyuncuyu son dönemde artan borçlarını azaltmak ve nefes almak için satmayı düşündüğü yazıldı.

"Seni satıyoruz"

Kulübün oyuncuya da "Borçlar çok artı. Seni satmak zorundayız" dediği ve Fernandes'e şimdiden haber verdiği aktarıldı. Fernandes2in adı yaz transfer sezonu boyunca da hem Manchester United hem de Tottenham'la anılmış ancak transfer Sporting'in isteksiz tutumu yüzünden sonlanmamıştı. Portekizlilerin borç ödemesi sebebiyle artık yıldız oyuncuyu satmaya ikna olduğu belirtildi.

Fernandes bu sezon takımıyla çıktığı 17 maçta 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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