Manchester United, 2022 Dünya Kupası öncesi, Piers Morgan'a yaptığı sert açıklamaların ardından Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırmıştı. CR7'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Premier Lig devinin, Ronaldo'nun yerine yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, sorun yaşadığı 37 yaşındaki golcü ile ilgili açıklamalar yaptı. Hollandalı teknik adam, "Cristiano Ronaldo ile yazın bir görüşme yaptık ve bana 7 gün içerisinde takımda kalıp kalmayacağını bildireceğini söyledi. Ardından takımda kalmak istediğini söyledi. Bundan sonra Piers Morgan ile yaptığı röportaja kadar başka hiçbir şey duymadım. Ronaldo geçmişte kaldı ve biz geleceğe bakıyoruz. Manchester United için yeni bir gelecek yaratmak istiyoruz ve Ronaldo bunun bir parçası olmak istemedi" ifadelerini kullandı.

"İYİ DURUMDA DEĞİLDİ"

52 yaşındaki teknik adam Ronaldo'nun iyi durumda olmadığını belirterek "Ronaldo iyi bir durumda olduğunda çok iyi bir oyuncudur. Ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilirdi bu açık. Ama iyi bir durumda değildi" dedi. "Gelecekte onunla konuşur musun?" sorusuna ten Hag, "Evet. Ona hiçbir şey sormadım ve onun için özel bir şey söylemedim. Her şeyi dürüst, açık ve şeffaf bir şekilde yaptım. Futbol vizyonum hakkında konuşmalar yaptık, bu yüzden onunla yeniden konuşmakla ilgili bir sorunum yok" yanıtını verdi.

"RONALDO GEÇMİŞTE KALDI"

"Ronaldo'yu affedebilir misin" sorusu yöneltilen Hollandalı teknik adam, "Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Onunla konuşmaya açığım, neden olmasın? Ama buna hiç önem vermiyorum. Bunun için enerji harcamak istemiyorum. Ronaldo geçmişte kaldı ve biz ilerliyoruz. Bu sezon başarılı olmak istiyoruz. Bu yüzden buna odaklanacağız" sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun şimdiye kadar ki 22/23 sezonu

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FORVET TAKVİYESİ İÇİN HEDEF GONÇALO RAMOS

Skorer'de yer alan habere göre; Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun yerine ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın bu doğrultuda Benfica forması giyen Gonçalo Ramos ile ilgilendiği aktarıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO

21 yaşındaki futbolcunun Benfica ile sözleşmesinin 2024'e kadar devam ettiği hatırlatılırken, kontratında 120 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi. Manchester United'ın Ramos'un yanı sıra listesindeki bir diğer ismin Hollandalı Cody Gakpo oldu belirtildi. Takımın teknik direktörü Erik ten Hag'ın, Gakpo'yu Ajax'tan yakından tanıdığının altı çizildi.

GOLCÜ İSTEDİĞİNİ DOĞRULADI

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, hücum hattına transfer yapacaklarını doğruladı ve, "Doğru oyuncuyu kadromuza katmak için her şeyi yapacağız" dedi. Hollandalı teknik adam Gonçalo Ramos ve Cody Gakpo isimlerinin sorulması üzerine, "Oyuncular için özellikle konuşamam. Asla böyle bir şey yapmam. Oyuncuların kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor ve buna saygı duyuyorum. İyi bir fırsat çıkarsa bundan yararlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.







