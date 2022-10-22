Manchester United, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili ortalığı kasıp kavuran bir karar verdi. Tottenham maçında karşılaşma bitmeden sahayı terk eden Ronaldo'yla ilgili karar, Manchester United'ın resmi sitesinden açıklandı.

ManU, Ronaldo'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Tüm bu gelişmeler sonrası bomba bir iddia gündeme geldi. Yıldız oyuncunun yerine takıma gelecek isim belli oldu. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

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İPLER KOPTU

Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasındaki ipleri koparan olay futbol dünyasında büyük yankı buldu. Tottenham maçında ısınmaya gönderilen ancak iddiaya göre oyuna alınmayınca sinirlenerek 90 dakika bitmeden stadı terk eden Portekizli yıldız ile ilgili hocasından açıklama geldi.

Kadro dışı kalan 37 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Manchester United Menajeri Erik ten Hag, "Yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu ikinci kez oldu. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak" ifadesini kullandı.





ESKİ YILDIZLARDAN ELEŞTİRİ

ManU efsaneleri ise destek verdikleri Cristiano Ronaldo'ya yapılanları sert bir şekilde eleştirdi. 4 yıl boyunca Manchester United forması giyen Louis Saha, "Yapılan saygısızlık. Ronaldo'nun neden üzgün olduğunu anlayabiliyorum çünkü son zamanlarda gol atacağına çok güveniyor, o kadar verimli bir sezon geçirmiyor ama o da bir insan" dedi.

Takımın efsaneleri arasındaki Roy Keane ise, "Ronaldo'ya yapılanlar mide bulandırıcı ve saçmalık. Bir operasyon olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tüm bu gelişmelerle birlikte bomba bir iddia ortaya atıldı.





YILIN BOMBASI: RONALDO'NUN YERİNE FELIX

Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Joao Felix'in Cristiano Ronaldo'nun yerine Manchester United'a transfer olabileceği belirtildi. Kulübünden ayrılmak isteyen iki oyuncuyla çok karmaşık bir rolü olan menajer Jorge Mendes.

RONALDO İÇİN BİR TAKIM BULMASI GEREK

Portekiz'in kaptanı ayrılmak istiyor. Yıldız futbolcu menajerine kendisine kulüp bulmasını söyledi. Ronaldo'nun devre arasında ManU'dan ayrılacağı ifade ediliyor.

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JOAO FELIX ATLETICO'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Bu arada Madrid'de Felix'in Ocak ayında veya yaz aylarında Atletico'dan ayrılmak istediği iddia ediliyor. İspanyol Deportes Cuatro'ya göre bu, Felix'in ayrılmak istemesi United'ın hamlesini yapmasının önünü açabilir. İspanya'daki haberlere göre, önümüzdeki yaz kalıcı bir anlaşma için Ocak ayında oyuncunun kiralanması planlanıyor.

Felix, Cristiano Ronaldo menajeri olan Jorge Mendes tarafından temsil ediliyor. İngiliz ekibinin Joao Felix için son haftalarda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Ancak Portekizli genç yıldız ile sadece Manchester United ilgilenmiyor. Bu transferde İngiliz ekibinin Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Premier Ligi'nden bir ekibin daha ilgisinin olduğu belirtiliyor.