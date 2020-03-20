The Sun'da yer alan habere göre; Arsenal de sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Aubameyang için bu teklifi kabul etmek istiyor. Topçular, oyuncusundan para kazanmak istiyor.

Arsenal'in Avrupa Ligi'nden elenmesi ve ligde 9. sıraya kadar düşmesinin ardından yıldız forvet için ayrılık haberleri İngiliz basınında birçok kez yer almıştı.

Barça ve PSG...

Gabonlu forvet ile Barcelona ve Paris Saint Germain'in de ilgilendiği ve virüs salgınının etkileri gelecek sezon geçer ve fikstüs beklendiği gibi olursa oyuncuya Şampiyonalr Ligi'nde oynama vaadinde bulundukları belirtiliyor.

Aubameyang 2017/2018 sezonunun devre aarsında 58 milyon poundluk rekor fiyatla Borussia Dortmund'dan Arsenal'e transfer olmuştu.