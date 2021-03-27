İngiliz devi Manchester United, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

İspanya basını AS'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Atletico Madrid forması giyen Marcos Llorente için 80 Mmilyon euro teklifte bulundu. Oyuncusunu göndermeyi düşünmeyen İspanyol kulübü, koronavirüs pandemisinden dolayı ekonomik kayıplar nedeniyle teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcunun da Atletico Madrid'de mutlu olduğu ve takımından ayrılmak istemediği aktarıldı.

36 maçta 19 gole katkı

2019 yılında Real Madrid'den Atletico Madrid'e 30 milyon euro karşılığında transfer olan Marcos Llorente, bu sezon kırmızı beyazlılarla çıktığı La Liga ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam 36 maçta 10 gol 9 asistlik formda bir görüntü sergiledi.