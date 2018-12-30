Manchester United’dan 4 gollü galibiyet

Premier Lig’in 20. haftasının kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı’nda Bournemouth’u ağırladı.

Manchester United, 5 ve 33. dakikalarda Paul Pogba, 45. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Romelu Lukaku’nun attığı gollerle 4-1 galip geldi. Ev sahibi takımda Eric Bailly, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bournemouth’un tek golünü ise 45 2. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 35 yapan Manchester United, Arsenal’in 3 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.