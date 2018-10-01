Hafta sonunda West Ham United'a 3-1 yenilerek Premier Lig'e son 29 yılın en kötü başlangıcını yapan Manchester United'da menajer Jose Mourinho topun ağzındaki isim olarak gösteriliyor.

Görevden alınacağı artık iyiden iyiye dillendirilmeye başlanan Mourinho'nun yerine Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın getirileceği iddia ediliyor.

Bir önceki sezonun sonunda Real Madrid'le yollarını ayıran Zizou'nun İngilizce öğrenmeye başladığı ve Kırmızı Şeytanlar'ın başına getirileceği öne sürüldü.

Ada basınından The Sun'da yer alan özel habere göre ise Zidane, Mourinho'yu arayarak United'ın başına geçmek gibi bir arzusunun bulunmadığını belirtti.

Mou ise bugünkü basın toplantısında söz konusu haberle ilgili olarak yöneltilen bir soruya "Bunu bana değil, arkandakine sor." diyerek tepki gösterdi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr