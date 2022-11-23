Manchester United son günlerde ilginç gelişmeler yaşıyor. Cristiano Ronaldo'nun Piers Morgan'a verdiği röportaj büyük yankı uyanırdı. Portekizli yıldızın, Manchester United Menajeri Erik ten Hag ve kulüp ile ilgili ifadeleri, İngiliz ekibinden büyük tepki çekti.





SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Manchester United, röportaj yayınlandığı günlerde, Cristiano Ronaldo ile ilgili alacakları kararı yakın zamanda duyuracaklarını açıklamıştı.

Dün, İngiliz ekibi resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, Ronaldo ile yapılan anlaşma sonrasında sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği duyuruldu.

Serbest oyuncu statüsüne düşen Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı henüz bilinmiyor.

TARAFTARLAR GLAZER AİLESİNİ İSTEMİYOR

ABDli Glazer ailesi, 2005 yılında 790 milyon Sterlin'e (o dönemin kuruyla 1 milyar 340 milyon Dolar) Manchester United'ı satın almıştı.

Glazer ailesi 2012 yılında hisselerinin yüzde 10'unu ve sonra açıklanmaya küçük bir kısmını daha satmıştı. Bu süreç yaşanırken kulübün de borçları bir yandan artmıştı.

Taraftarların Glazer ailesine tepkisi son yıllarda giderek artmaya başlamıştı. Öyle ki geçen sezon Manchester United ile Liverpool arasında oynanması gereken maç, taraftarların yoğun protestoları nedeniyle ertelenmişti.





GLAZER AİLESİNDEN SÜRPRİZ KARAR

Glazer ailesi 2017 yılından beri kupa kazanamayan Manchester United ile ilgili beklenmedik bir karar aldı. Yapılan açıklamada, ABDli sahipleri kulübü satmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

Manchester United Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, kulübün büyümesine yönelik stratejik planlar üzerinde çalışıldığı ve bu planlar arasında kulübün satılmasının da bulunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, girişimlerin sonuç vermeyebileceği ve kulübün de satılamayabileceği açıklandı.





ERIK TEN HAG'IN GELECEĞİ NE OLACAK?

Manchester United sezon başında takımın başına Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ı getirmişti. Sezona büyük umutlarla başlayan İngiliz ekibi, Premier Lig'de ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Manchester United, ikinci haftadan sonra takımı toparlayabilen Ten Hag yönetiminde ligde 26 puanla beşinci sırada bulunuyor. Glazer ailesini kulübü satma planlarını açıklaması oyuncular üzerinde nasıl bir etki edeceği de merak konusu.

Öte yandan Manchester United'ın satılması halinde Erik ten Hag'ın da görevi bırakacağı iddia edildi.

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