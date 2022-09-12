İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da geleceği tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

The Sun'da yer alan habere göre sezon öncesi Manchester United'dan ayrılmak istediğini bildiren ancak takımda kalan Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında yeniden girişimlerde bulunacağı düşünülüyor.

Kırmızı Şeytanlar ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız, sezon öncesi takımdan ayrılmak için girişimlerde bulunmuş ve bu talebini kulüp yetkililerine açıkça iletmişti. Ayrıca Ronaldo menajeri Jorge Mendes'e de kendisine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüp bulması yönünde talimat vermişti.

Avrupa devleri ile anıldı

Ronaldo'nun ismi ayrılık haberlerinin çıkmasının ardından Chelsea, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa devleri ile anılmış ancak bu kulüplerden Manchester United'a bir teklif gelmemişti.

Hatta Ronaldo'nun ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübünden haftada 2 milyon Sterlin'lik bir teklif aldığı iddia edilmişti.

Yerini Marcus Rashford'a kaptırdı

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldız, Ole Gunnar Solskjaer ve Ralf Rangnick dönemlerinde takımının aldığı kötü sonuçların aksine 24 gollük başarılı bir performans sergilemişti. Ancak sezon başında Erik ten Hag ile yeni bir döneme giren Manchester United'da Ronaldo ilk 11'deki yerini kaptırdı.

Manchester United'ın öncesi kampına katılmayan Ronaldo, Erik ten Hag yönetiminde çoğunlukla maçlarda sonradan şans buluyor. Bu sezon 7 maçta forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu yalnızca 2 müsabakaya ilk 11'de başladı ve henüz gol veya asist üretemedi.

İddialara göre Erik ten Hag, hücum hattında Ronaldo yerine Marcus Rashford'ı tercih ederek Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşabileceğine inanıyor.



