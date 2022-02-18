Manchester United'da Raphael Varane ve Edinson Cavani antrenmanlara başladı
Ligde son maçını kazanan Manchester United'a iki güzel haber oyuncularından geldi. Kırmızı Şeytanlar'da sakatlıkları bulunan Raphael Varane ve Edinson Cavani antrenmanlara başladı.
Manchester United, Premier Lig'in 26. haftasında deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak.
Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Kırmızı Şeytanlar Edinson Cavani ve Raphael Varane'nın antrenmanlara başladığını duyurdu.
Son lig maçında Brighton & Hove Albion'u 2-0 yenerek Premier Lig sıralamasında ilk dörde giren Manchester United'da moraller yüksek.
ManU menajeri Ralf Rangnick'in iyileşen oyuncuların aksine son hafta kazanan takımı bozmadan sahaya çıkması beklenirken rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisi elde etmek isteyecek.