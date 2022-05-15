Yeni teknik direktörü Erik Ten Hag önderliğinde gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Manchester United'da ilk hedef orta saha takviyesi.

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik Ten Hag, Chelsea'nin yıldızı N'Golo Kante'nin transfer edilmesini istiyor.

Kırmızı Şeytanlar'daki kötü gidişata son vermek isteyen Hollandalı teknik adamın ilk hedefi orta sahayı güçlendirmek. Erik Ten Hag takımın orta sahasının daha enerjik, kararlı ve rekabetçi olması gerektiğine ve bu açıdan N'Golo Kante'nin, gerekli deneyime ve yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.

Chelsea ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız futbolcu, istikrarı ile de ön plana çıkıyor. Bu sezon 40 maçta görev yapan Kante, takımı adına 2 gol ve 5 asistlik performansa da imza attı.

Orta saha transferi

Paul Pogba'nın da sezon sonunda olası ayrılığı nedeniyle orta sahaya takviye yapması beklenen Manchester United'ın Kante'nin yanı sıra Monaco'nun genç yeteneği Aurelien Tchouameni ve Barcelona'dan Frenkie de Jong'u da takip ettiği belirtilenler arasında yer alıyor.



