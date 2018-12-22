İngiltere Premier Ligi'nde tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Manchester United’da teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Özellikle Portekizli hocanın kovulmasına en çok Paul Pogba’nın sevindiği ifade edilmişti. Ancak Ada’nın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, manşetten verdiği haberde bu duruma sadece Pogba’nın sevinmediğine vurgu yaptı.

Mourinho ile arası bozuk olan bir başka oyuncu Alexis Sanchez’in de, tecrübeli çalıştırıcının ayrılmasına çok sevindiği, hatta bundan para bile kazandığı öğrenildi.

The Sun, Şilili forvetin yakın zamanda takım arkadaşlarından Marcos Rojo ile Mourinho’nun kovulacağı üzerine iddiaya girdiği bildirildi.

Haftalığı 450 bin Pound

55 yaşındaki hocanın kovulması sonrası Sanchez’in, Rojo’ya Whatsapp üzerinden attığı mesajda, “Sana söylemiştim! Tek gereken sabırdı. Bana 20 bin Pound (134 bin 500 TL) borçlusun Rojo” diye yazdığı öne sürüldü.

450 bin Pound’luk (3 milyon TL) haftalık ücretiyle United’ın en çok kazanan oyuncusu olan Sanchez, bu iddialara henüz yanıt vermedi.