İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, transfer dönemi boyunca Borussia Dortmund'dan kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho için girişimlerinden olumlu sonuç alamadı. Alternatifi olarak lanse edilen Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi de alamayan United, acil durum planı olarak Watford'dan Ismaila Sarr opsiyonunu devreye soktu.

Manchester United, Rennes döneminden bu yana izlediği oyuncu için Watford'a bir kiralama teklifi sunarken Championship ekibi, bu teklife sıcak bakmıyor. Oyuncunun bonservisinin ise 45 milyon Pound civarında olduğu aktarılmakta.

Manchester United, 16 Ekim'e kadar Championship'ten transfer yapabildiği için Sarr'ı kadrosuna katabilmek adına Watford ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro karşılığında Watford'a transfer olan 22 yaşındaki Senegalli, takımı küme düşmesine rağmen Premier Lig'deki performansıyla büyük takdir toplamıştı.