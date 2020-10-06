Manchester United'da hedef Ismaila Sarr

Transfer döneminde Jadon Sancho için yürüttüğü girişimlerden sonuç alamayan Manchester United, alt ligden 16 Ekim'e kadar transfer hakkı varken Watford'un yıldızı Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor.

06 Ekim 2020, Salı 14:27 Son Güncelleme:
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Manchester United'da hedef Ismaila Sarr

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, transfer dönemi boyunca Borussia Dortmund'dan kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho için girişimlerinden olumlu sonuç alamadı. Alternatifi olarak lanse edilen Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi de alamayan United, acil durum planı olarak Watford'dan Ismaila Sarr opsiyonunu devreye soktu. 

Manchester United, Rennes döneminden bu yana izlediği oyuncu için Watford'a bir kiralama teklifi sunarken Championship ekibi, bu teklife sıcak bakmıyor. Oyuncunun bonservisinin ise 45 milyon Pound civarında olduğu aktarılmakta. 

Manchester United, 16 Ekim'e kadar Championship'ten transfer yapabildiği için Sarr'ı kadrosuna katabilmek adına Watford ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro karşılığında Watford'a transfer olan 22 yaşındaki Senegalli, takımı küme düşmesine rağmen Premier Lig'deki performansıyla büyük takdir toplamıştı. 

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