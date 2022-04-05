Pogba'nın Manchester United'daki sözleşmesinin bitmesine üç aydan az bir süre kalırken, Fransız oyuncunun Paris Saint-Germain veya Juventus arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Pogba'nın yeni sözleşmeye ikna olmaması Fransız futbolunun parlayan yıldızı Aurelien Tchouameni, Manchester United'ın öncelikli transfer hedeflerinden biri oldu.

Tchouamen, Ligue 1'de Monaco formasıyla gösterdiği performansla henüz 22 yaşında olmasına rağmen Fransa Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri haline geldi.

Genç oyuncu Monaco formasıyla bu sezon 27 lig maçına çıkarken 1 gol 1 asist yaptı.