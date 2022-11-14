Manchester United'da bu sezon tartışılan isimlerin başında Cristiano Ronaldo geliyor. Portekili yıldız ünlü gazeteci Piers Morgan ile yaptığı röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.





"SAYGI DUYMUYORUM"

The Sun'da yayınlanan röportajda, Manchester United Menajeri Erik ten Hag hakkında; "Ona saygı duymuyorum. Çünkü o da bana saygı göstermiyor. Eğer bana saygınız yoksa, ben de size asla saygı duymam" ifadelerini kullandı.

"ADINI BİLE DUYMADIM"

Tecrübeli yıldız, Ten Hag'dan önce görevde olan Ralf Ragnick ile ilgili olarak da, "Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım" demişti.

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 Sezonunda Serie A ve İtalya Kupasında Attığı Tüm Goller





İHANET!

Piers Morgan'ın yöneticilerin kendisinden kurtulmaya çalıştığını hissedip hissetmediğine ilişkin sorusuna ise Cristiano Ronaldo, "Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum... Ama neyse umurumda değil.

İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da" şeklinde yanıt verdi.

MANCHESTER UNITED YÖNETİMİ TOPLANIYOR

The Telehgraph'ın haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları kulüpte çok etkisi yarattı. Manchester United yönetimi acil olarak toplanma kararı aldı.

Toplantıda Menajer Erik ten Hag, CEO Richard Arnold, Futbol Direktörü John Murtough ve kulübün sahibi Joel Glazer yer alacak. Yapılacak görüş alışverişinin ardından Portekizli süperstar ile ilgili olarak bir karar alınacak.

MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA

İngiliz ekibi Cristiano Ronaldo'nun röportajı hakkında bir açıklama yayınladı. Manchester United'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulüp tüm gerçekler ortaya çıktıktan sonra vereceği yanıtı değerlendirecek. Odak noktamız, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak ve oyuncular, menajer, personel ve taraftarlar arasında inşa edilen ivme, inanç ve birlikteliği sürdürmeye devam etmek."

TAKIM ARKADAŞLARI DA İSTEMİYOR

Cristiano Ronaldo'nun birlikte forma giydiği takım arkadaşlarının da yıldız ismi istemediği iddia edildi. Tottenham maçında oyuna girmeyi reddeden Ronaldo'ya karşı takım arkadaşları hayal kırıklığı yaşamış durumda...

Takım içerisinde Ronaldo'nun takımdan gönderilmesinin iki taraf için de en iyi olacağı görüşü hakim.

Bu sezon Premier Lig'de 10 maçta şans bulan Ronaldo, bir kez gol atmayı başardı. Yıldız oyuncu Avrupa Ligi'nde ise altı maçta iki gol atarken iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.

RONALDO, KATAR'DA

Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda da yer alacak. 37 yaşındaki tecrübeli yıldızın kaptanlığını yaptığı Portekiz ilk maçını 24 Kasım'da Gana'ya karşı oynayacak.

28 Kasım'da Uruguay ile kozlarını paylaşacak olan Portekiz, gruptaki son maçını 2 Aralık'ta Güney Kore ile yapacak.



