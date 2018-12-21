Manchester United’da en güçlü aday Zidane

Manchester United yönetimi, sezon sonuna kadar takımın başına eski futbolcularından Norveçli Ole Gunnar Solskjaer’in getirildiğini açıklamıştı. Solskjaer’in başarılı olması halinde takımın başında kalacağı iddia edilirken, bir taraftan gelecek sezon takımın başına geçecek en kuvvetli adayın, son olarak Real Madrid’i çalıştıran Zinedine Zidane olduğu öne sürüldü.

Zidane’ın da Kırmızı Şeytanlar’a oldukça sıcak baktığı konuşulurken, diğer güçlü isim de Tottenham’dan Mauricio Pochettino. Ancak Pochettino’nun tazminatı 42 milyon Pound (280 milyon TL) civarında.

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