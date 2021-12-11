Manchester United'dan ayrılmayı düşünen Edinson Cavani'nin Ocak ayında Barcelona ile anlaşma yapması bekleniyor.

Şuanda sakatlığından dolayı forma giyemeyen Uruguaylı golcü bu sezon Premier Lig'de yalnızca beş kez forma giydi ve Kırmızı Şeytanlar için bir gol attı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United olası bir Cavani ayrılığında Erling Braut Haaland , Joao Felix , Alexander Isak ve Timo Werner ile temasa geçecek.

Kırmızı Şeytanlar, Ralf Rangnick yönetimindeki yenilgisiz başlangıçlarına devam etmek için bugün deplasmanda Norwich City ile karşılaşacak.