Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasına giremeyen Manchester United'da Ronaldo krizi sürüyor. Takımda mutsuz olduğu iddia edilen Portekizli futbolcunun polisi ile yaşadığı olay ortaya çıktı.

Kriz sürüyor

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasına giremeyen Manchester United'da Cristiano Ronaldo takımdan ayrılma kararı almıştı. Portekizli futbolcunun Devler Ligi takımları tarafından istenmemesi, maaşının da yüksek olması nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmedi. Cristiano Ronaldo, Manchester United'da sezon başı kampına geç katılmasının ardından geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Maç bitmeden ayrıldı

Premier Lig devi Manchester United'ın 1-1 berabere kaldığı Rayo Vallecano hazırlık maçında ilk 11'de maça başlayan Cristiano Ronaldo daha maç bitmeden olay bir harekete imza atmıştı. Maçın devre arasında oyundan alınan Portekizli dünya yıldızı daha maç bitmeden stattan ayrıldı. Ronaldo'nun stattan ayrılışı İngiltere'de büyük ses getirmişti.





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Ağır yenilgi

Premier Lig'in ilk haftasında Brighton ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan Manchester United'da Ronaldo sonradan oyunda dahil oldu. İkinci hafta maçında Brentford ile karşılaşan Kırmızı Şeytanlar'da Ronaldo ilk 11'de sahaya çıktı. United, deplasmanda adeta bozguna uğradı. Brighton sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Polisten Ronaldo'ya uyarı

NTV'nin haberine göre; Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Merseyside polisinden uyarı geldi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçta bir Everton taraftarının telefonunu elinden alarak yere fırlatması gündem olan oyuncuya polis uyarı yaptı.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada; "9 Nisan Cumartesi günü Everton ile Manchester United maçıyla alakalı iddia bize ulaştı. 37 yaşındaki bir adam saldırı iddiasıyla sorguya çekildi. Konu koşullu uyarı olarak ele alındı ve an itibariyle konu kapandı." denildi.

Lige iki maçta sıfır çekerek başlayan Manchester United, 22 Ağustos'ta sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya aracılığıyla medyada çıkan haberlere eleştiri getirdi.

'Gerçekleri açıklayacağım'

Instagram hesabından yapılan bir transfer paylaşımına yorum yazan 37 yaşındaki yıldız, "Medya yalan söylüyor. Tüm gerçekleri birkaç hafta içinde vereceğim röportajın ardından göreceksiniz. Son birkaç ayda benim hakkımda yazılan 100 haberden yalnızca 5'i doğrudur." ifadelerini kullandı.







