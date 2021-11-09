Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da işler yolunda gitmiyor. Alınan başarısız sonuçların ardından 17 puanla 6. sırada bulunan Kırmızı Şeytanlarda, Cristiano Ronaldo'nun sezon sonu takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.

Express'te yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'nun, Manchester United sezonu ilk 4 içerisinde bitiremez ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamaz ise takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Ronaldo, United'a transfer olduğunda verdiği bir röportajda, "bir şeyler kazanmak için buradayım" ifadelerinde bulunmuştu.

Sezon başında Juventus'tan ayrılıp eski takımı Manchester United'a geri dönen yıldız futbolcu takımının performansının aksine lige oldukça başarılı bir giriş yaptı. Şu ana kadar bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 13 maça çıkan Ronaldo, 9 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.



