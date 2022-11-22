2003-2009 yılları arasında Manchester United formasıyla attığı goller ve şık çalımlarıyla dünya futbolunun en iyileri arasına giren Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi olarak rekor bedelle 94 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Portekizli yıldız, Los Galacticos'da ise adeta bir süperstara dönüştü. İspanyol devinde geçirdiği 9 yılda 438 maça çıkan ve 450 gol, 131 asistle öne çıkan CR7, 2018'de 117 milyon Euro'ya Juventus'un yolunu tutmuştu.





İkinci baharı iyi geçmedi

Yıldız isim 3 yıllık İtalya macerasının ardından, kendisini kanıtladığı, efsanesi olduğu ve 'yuva' dediği Manchester'a döndü. Ancak CR7'nin ikinci baharı burada hiç iyi geçmedi. Geçen sezon 39 maçta 24 gol, 3 asistle oynayan ancak zaman zaman eleştirilerin odağında olan 37 yaşındaki oyuncu, Erik ten Hag'ın takımın başına gelmesi sonrasında daha büyük sorunlar yaşamaya başladı.

Geleceği merak ediliyordu

Başarılı hocanın öncelikleri arasında yer almayan, yedek kaldığı maçlarda tepki gösteren, stadyumdan erken ayrılan, takımdan uzak bir görüntü ortaya koyan Cristiano Ronaldo son olarak kadro dışı bırakılmıştı. İngiliz basınına sert bir röportaj veren, hem United hem de teknik direktör Hag hakkında olumsuz ifadeler kullanan Portekizli yıldızın geleceği merakla bekleniyordu.





Şu anda Dünya Kupası'nda

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle şu anda Portekiz Milli Takımı'yla birlikte olan Ronaldo ile ipler tamamen koptu. Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan ve verdiği röportajda kulüp imajını kötüleyen ifadeler kullanan Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edildi.