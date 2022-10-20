Dün akşam Premier Lig'de oynanan Tottenham karşılaşmasında oyuna alınmayan Cristiano Ronaldo'nun hareketi geceye damga vurdu.





2-0'LIK GALİBİYET

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de Tottenham'ı Old Trafford'da ağırladı. Bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Manchester United rakibini Fred ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

RONALDO'NUN İŞLERİ İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

İlerleyen yaşına rağmen efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldızın, İngiltere dönemi beklenildiği şekilde ilerlemedi. İngiliz devindeki ilk döneminde gol ve asist katkısıyla herkesi etkilemeyi başaran Ronaldo, bu sezon tam tersi bir süreç geçiriyor.





YEDEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Kırmızı şeytanlardaki hoca değişiminin ardından göreve gelen Erik Ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo, birçok maçta yedek kaldı. İlk 11'e girmekte oldukça zorlanan Cristiano Ronaldo, birçok maça sonradan girerken UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalara ilk 11'de başladı.

MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Erik ten Hag'a tepkisi mücadelenin önüne geçti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Portekizli yıldız, oyuna alınmayacağını anlayınca çok sinirlendi. 37 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada maçın son düdüğünü beklemeden öfkeli bir şekilde soyunma odasına gitti.

'YARIN İLGİLENECEĞİM'

Maç sonu ten Hag'a konuyu soran basın mensuplarına Hollandalı teknik adam "Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim! Şimdi galibiyeti kutlama zamanı" yanıtını verdi.

12 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla toplamda çıktığı 12 maçta (691 dakika) 2 gol atıp 1 de asist kaydetti.