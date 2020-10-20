Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunurken kaptanlık kararıyla Portekizli oyuncusunu şaşırttı.

"Bruno geldi ve tüm istatistiklerle büyük bir etki yarattı. Performansı da gerçekten büyük övgü alıyor. Takımı değiştirmedi ancak ekibi ateşledi."

Şaşkınlığını gizlemeyen Portekizli futbolcu ise Solskjaer'in kararıyla ilgili önceden bilgisi olmadığını belirterek bunun kariyerinde önemli bir kilometre taşı olduğunu açıkladı.

"Bunu beklemiyordum, sizlerle aynı zamanda öğrendim. Benim için büyük bir onur. Manchester United'ın kaptanı olmak benim için önemli bir başarı. Ama bence herkes kaptan. Herkesin etmesi ve lider olması gerekiyor"

Geçtiğimiz Ocak transfer döneminde takıma katılan 26 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibiyle çıktığı 25 maçta 15 gol attı, 9 asist yaptı.

Paris Saint-Germain ile Manchester United bugün 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Ntv Spor