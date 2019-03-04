Manchester United'da Alexis Sanchez şoku!

Manchester United'ın Şilili hücum oyuncusu Alexis Sanchez, takımının dün Southampton'ı 3-2 yendiği Premier Lig maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Şilili yıldızdan Kırmızı Şeytanlar'a kötü haber geldi.

04 Mart 2019, Pazartesi 17:13
- A +
Manchester United'da Alexis Sanchez şoku!

Manchester United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez, takımının dün Southampton3-2 yendiği Premier Lig maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Dakikalar 52'yi gösterirken yerini Diogo Dalot'a bırakan 30 yaşındaki futbolcudan Kırmızı Şeytanlar'a kötü haber geldi. Oyuncunun fizyoterapisti tarafından yapılan açıklamada Sanchez'in 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Nisan ayının sonuna kadar takımdaki yerini alamayacak olan yıldız isim, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Paris Saint Germain mücadelesinin rövanşında da forma giyemeyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.