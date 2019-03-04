Manchester United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez, takımının dün Southampton'ı 3-2 yendiği Premier Lig maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Dakikalar 52'yi gösterirken yerini Diogo Dalot'a bırakan 30 yaşındaki futbolcudan Kırmızı Şeytanlar'a kötü haber geldi. Oyuncunun fizyoterapisti tarafından yapılan açıklamada Sanchez'in 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Nisan ayının sonuna kadar takımdaki yerini alamayacak olan yıldız isim, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Paris Saint Germain mücadelesinin rövanşında da forma giyemeyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler