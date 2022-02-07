Manchester United'ın FA Cup'ta Middlesbrough'a karşı oynadığı mücadelede Telles yer almazken Fred ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Kulüp televizyonuna konuşan Rangnick, "Evet, iki oyuncumuz faydalanamıyoruz. Alex Telles geçen hafta Covid test sonucu pozitif çıktığı için kupa maçını kaçırdı ve maalesef bugün Fred'de de aynı şey oldu.'' açıklamalarında bulundu.

Manu, yarınki maçtan ve muhtemelen Southampton mücadelesinden iki futbolcusundan faydalanamayacak.